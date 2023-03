Guerra in Ucraina, Kiev conferma: “La Russia ci ha lanciato contro la superbomba” (Di lunedì 6 marzo 2023) Kiev – Kiev ha confermato la notizia secondo cui la Russia ha usato le nuove bombe plananti UPAB-1500B da 1,5 tonnellate contro l’Ucraina. Ad affermarlo il portavoce dell’Aeronautica Yuri Ignat, citato da Ukrainska Pravda: “Questa informazione non è nuova. Loro (i russi) possono usare missili a distanza, ma possono anche usare bombe aeree guidate. Perché abbiamo bisogno degli F-16 o di altri aerei? Per contrastare questa minaccia, per proteggere le nostre città e i nostri villaggi”. A dare la notizia era stato il Defense Express. Dotata di un sistema di navigazione inerziale e satellitare, la bomba ha una testata del peso di 1010 kg di esplosivo ad alto potenziale ed è progettata per colpire oggetti altamente protetti a una distanza fino a 40 km, per cui il vettore deve salire a ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 6 marzo 2023)hato la notizia secondo cui laha usato le nuove bombe plananti UPAB-1500B da 1,5 tonnellatel’. Ad affermarlo il portavoce dell’Aeronautica Yuri Ignat, citato da Ukrainska Pravda: “Questa informazione non è nuova. Loro (i russi) possono usare missili a distanza, ma possono anche usare bombe aeree guidate. Perché abbiamo bisogno degli F-16 o di altri aerei? Per contrastare questa minaccia, per proteggere le nostre città e i nostri villaggi”. A dare la notizia era stato il Defense Express. Dotata di un sistema di navigazione inerziale e satellitare, la bomba ha una testata del peso di 1010 kg di esplosivo ad alto potenziale ed è progettata per colpire oggetti altamente protetti a una distanza fino a 40 km, per cui il vettore deve salire a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Questa la mappa della guerra in tempo reale. Si svolge tutto nei confini #Ucraina. Non ci sono invasioni #Ucrania i… - ultimora_pol : ???? USA - Donald #Trump: 'Con me alla Casa Bianca, metterò fine alla guerra in Ucraina in un giorno e andrò d'accord… - TCommodity : Su @Presa_Diretta una serie di servizi sul rischio de-industrializzazione a causa degli alti prezzi del gas. Si par… - Primula23244795 : RT @ProgettoLepanto: ??Il Presidente degli Stati Uniti Joe #Biden 'fornendo armi a #Kiev, sta commettendo crimini di guerra in #Ucraina.' Qu… - Leonard6031 : Donald Trump: 'Se verrò eletto nel 2024 metterò fine alla guerra in Ucraina in un giorno, andrò d’accordo con Putin… -