Guerra in Ucraina “I russi usano una superbomba”: cosa sta succedendo (Di lunedì 6 marzo 2023) Guerra in Ucraina: Bakhmut è circondata e la battaglia è sempre più cruenta nella città simbolo del Donetsk. Secondo Kiev le perdite russe ammontano a 500 soldati morti e feriti al giorno. Intanto però una nuova minaccia si abbatte sull’Ucraina: una bomba pesante 1,5 tonnellate è stata usata qualche settimana fa nella regione di Chernihiv. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 6 marzo 2023)in: Bakhmut è circondata e la battaglia è sempre più cruenta nella città simbolo del Donetsk. Secondo Kiev le perdite russe ammontano a 500 soldati morti e feriti al giorno. Intanto però una nuova minaccia si abbatte sull’: una bomba pesante 1,5 tonnellate è stata usata qualche settimana fa nella regione di Chernihiv. L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Questa la mappa della guerra in tempo reale. Si svolge tutto nei confini #Ucraina. Non ci sono invasioni #Ucrania i… - ultimora_pol : ???? USA - Donald #Trump: 'Con me alla Casa Bianca, metterò fine alla guerra in Ucraina in un giorno e andrò d'accord… - TCommodity : Su @Presa_Diretta una serie di servizi sul rischio de-industrializzazione a causa degli alti prezzi del gas. Si par… - QPeriscopica : @FurioGarbagnati @repubblica Dal “mancano munizioni” a “un colpo al minuto” … la guerra in Ucraina raccontata ai le… - Aquilonian23 : @MaxGrimandi @CuriousTw @putino E' esplicitamente fatto divieto dal diritto internazionale di guerra di usare infra… -