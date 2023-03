“Guardate bene la foto dei figli”. Crisi Chiara Ferragni e Fedez, ora finalmente è tutto chiaro (Di lunedì 6 marzo 2023) Chiara Ferragni e Fedez, l’ombra del mistero nella foto. Crisi in casa Ferragnez: ormai il mondo del gossip sta letteralmente impazzendo per scoprire se la coppia di coniugi è o meno tornata alla quotidianità di sempre, quella che li vede uniti e innamorati come accadeva prima di quei fatti avvenuti sul palcoscenico di Sanremo 2023. E oggi tutti gli occhi sono puntati su una foto che potrebbe essere in grado di spazzare via ogni dubbio. Chiara Ferragni e l’ombra misteriosa nella foto: a chi appartiene? Lo scatto in questione è dolcissimo e ritrae i piccoli di casa Ferragnez seduti al tavolo di un agriturismo. Mamma Chiara ha ben pensato di rendere omaggio ai fan condividendo nel proprio profilo Instagram la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 marzo 2023), l’ombra del mistero nellain casa Ferragnez: ormai il mondo del gossip sta letteralmente impazzendo per scoprire se la coppia di coniugi è o meno tornata alla quotidianità di sempre, quella che li vede uniti e innamorati come accadeva prima di quei fatti avvenuti sul palcoscenico di Sanremo 2023. E oggi tutti gli occhi sono puntati su unache potrebbe essere in grado di spazzare via ogni dubbio.e l’ombra misteriosa nella: a chi appartiene? Lo scatto in questione è dolcissimo e ritrae i piccoli di casa Ferragnez seduti al tavolo di un agriturismo. Mammaha ben pensato di rendere omaggio ai fan condividendo nel proprio profilo Instagram la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... massimojuve86 : @Strokeman6 si ho pubblicato che gli voglio bene Paolo ma la Juve va prima tt e questi gesti ieri contro di noi non… - massimojuve86 : @francelomb si ho pubblicato che gli voglio bene Paolo ma la Juve va prima tt e questi gesti ieri contro di noi non… - DisAllineato2 : RT @MinervaMcGrani1: Guardate bene questo video: sono persone che ieri hanno manifestato a Milano per chiedere giustizia e verità sui deces… - roby_mazz : @Corriere Come charter? Non li fanno volare in business? Guardate che con Escobar erano abituati bene... - CinoBalanico : RT @MinervaMcGrani1: Guardate bene questo video: sono persone che ieri hanno manifestato a Milano per chiedere giustizia e verità sui deces… -