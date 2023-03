Greta Salve, il dolore agli occhi e la diagnosi che non c’è: «Non ho una cura, non posso sperare in nulla. Sono un malato di serie B» (Di lunedì 6 marzo 2023) «Sono entrata in pronto soccorso per un problema a un occhio e mi Sono ritrovata con entrambi gli occhi rovinati. E il punto è che Sono un malato di serie B». Con un post su Twitter, la documentarista Greta Salve si sfoga e racconta la sua odissea con la sanità pubblica. Tutto inizia un mese fa quando le si appanna l’occhio sinistro e va al pronto soccorso. Qui le viene diagnosticato una «blefaro-congiuntivite, guaribile in 5 giorni con un collirio». Poi, «per non pesare sulle casse dello Stato», va da un oculista privato. Ma da quel momento, spiega Salve, «Sono precipitata nell’abisso». «Dopo le gocce oculari, ho iniziato ad accusare un dolore lancinante, l’oculista ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 marzo 2023) «entrata in pronto soccorso per un problema a uno e miritrovata con entrambi glirovinati. E il punto è cheundiB». Con un post su Twitter, la documentaristasi sfoga e racconta la sua odissea con la sanità pubblica. Tutto inizia un mese fa quando le si appanna l’o sinistro e va al pronto soccorso. Qui le viene diagnosticato una «blefaro-congiuntivite, guaribile in 5 giorni con un collirio». Poi, «per non pesare sulle casse dello Stato», va da un oculista privato. Ma da quel momento, spiega, «precipitata nell’abisso». «Dopo le gocce oculari, ho iniziato ad accusare unlancinante, l’oculista ...

