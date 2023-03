Graziani | «L’Inter e altre due hanno fatto qualcosa di importante»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 6 marzo 2023) Ciccio, ospite di Radio Sportiva, ha individuato le tre migliori squadre di questa giornata di campionato. Tra i club individuati dall’ex calciatore c’è anche. CONVINCENTI ? L’ultima giornata di campionato, che terminerà con le due gare di oggi, ha fino ad ora delineato alcuni scenari interessanti per la zona Champions League. In particolare la sconfitta del Milan e le vittorie di, Inter, Roma e Lazio potrebbero aver indirizzato la stagione verso un finale ben preciso. Ciccioha detto la sua su questo turno di campionato individuando le tre squadre che loimpressionato di più: «La mia copertina se la prendono la Roma,e la Fiorentina. I violaun capolavoro sabato sera. Per cui queste tre squadre secondo me ...