Gravina | «La politica deve capire che non è più possibile svilire il mondo del calcio»

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è intervenuto all'inaugurazione della prima cattedra universitaria italiana dedicata alla "Giuridicità delle regole del gioco del calcio", presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere. L'intervento di Gravina è iniziato tra il brusio degli studenti presenti. È intervenuto il presidente del Napoli ad invitare al silenzio poiché «sta parlando la massima autorità del calcio». Le dichiarazioni di Gravina: «Ho accettato volentieri l'invito a partecipare a questa inaugurazione ma soprattutto grazie all'Università della Campania per aver avviato ancora una volta uno degli elementi fondamentali per la crescita del mondo dello sport e del calcio

