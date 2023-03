Gravina | I bilanci delle società devono essere sani | per il calcio italiano è il momento di un cambio di direzione

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 6 marzo 2023) Gabriele, presidente della FIGC, è intervenuto durante l'incontro al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere per l'incontro il 'Regolamento del giuoco delfra teoria e prassi’ ed ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole: "Stiamo lavorando per portare a casa l'organizzazione di un evento straordinario come l'Europeo del 2032, che permetterà di risolvere uno dei problemi che sta assillando il mondo del, ovvero le infrastrutture. -afferma- Ho accettato volentieri l'invito adqui, grazie di cuore all'Università Vanvitelli per aver avviato uno degli elementi fondamentali della crescita del mondo dello sport, ovvero la formazione: è uno degli elementi fondamentali per puntare ad una ...