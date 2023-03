Gravina convinto: “Bilanci sani per le società di calcio”, poi l’annuncio sulla riforma dei campionati! (Di lunedì 6 marzo 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha preso parte all’inaugurazione della prima cattedra universitaria dedicata alla “Giuridicità delle regole del calcio“, voluta dal giurista Guido Clemente di San Luca, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere. All’evento ha preso parte anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che ha introdotto l’argomento e l’importanza di trovare nuove risorse per il calcio italiano. Gravina De Laurentiis Ecco quanto evidenziato: I Bilanci di una società di calcio devono essere ancora più sani di qualsiasi società. L’etica e le regole sono un aspetto fondamentale. L’economia deve tenere in ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 6 marzo 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha preso parte all’inaugurazione della prima cattedra universitaria dedicata alla “Giuridicità delle regole del“, voluta dal giurista Guido Clemente di San Luca, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere. All’evento ha preso parte anche il presidente della FIGC, Gabriele, che ha introdotto l’argomento e l’importanza di trovare nuove risorse per ilitaliano.De Laurentiis Ecco quanto evidenziato: Idi unadidevono essere ancora piùdi qualsiasi. L’etica e le regole sono un aspetto fondamentale. L’economia deve tenere in ...

