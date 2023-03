Grande Fratello Vip | il racconto della trentanovesima puntata

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : togliere la puntata del 2 marzo del #GfVip da Mediaset Infinity? Un segnale di coerenza dopo la cancellazione della… - fraversion : salta la replica del #GFvip stasera su La5. Ordine di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito la puntata di ieri:… - GrandeFratello : C’è un mistero che si infittisce giorno dopo giorno: cos’è successo davvero nel Van della Casa? Questa sera il Gran… - Paolacarra75 : Stasera più che la casa del grande fratello mi sembra la casa nella prateria ! Chissà come mai #GFvip - cescafra27 : Se il grande fratello ci pubblicasse qualche clip inedita ???? #donnalisi -

Alfonso Signorini apre la puntata di 'Vip' dichiarando subito che il televoto sancirà il primo finalista di questa edizione. La reprimenda per il comportamento dei vip 'La scorsa puntata è stata particolare dove, per certi ...24 Non solo bomba sexy e storica ex di Gonzalo Higuain, ma anche regina del gossip. Antonella Fiordelisi dall'interno della casa delVip fa parlare di sé per quanto fatto fuori prima di entrarci. In occasione della Gf Game Night, la modella campana è stata chiamata a rispondere ad una domanda scabrosa sulle sue ...C'è davvero un cellulare alVip Già qualche settimana l'ex gieffina Nicole Murgia aveva fatto allusioni ad un cellulare con il quale sarebbe andata sui i social network per leggere i ...

Grande Fratello Vip, stasera nuova puntata dopo la sfuriata di Pier Silvio Berlusconi Corriere della Sera

Abbiamo visto chi è stato eliminato (o eliminati) oggi – lunedì 6 marzo 2023 – dal Grande Fratello Vip 2022, ma come si vota per i concorrenti Ogni settimana il pubblico sarà chiamato a decidere chi ...Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 6 marzo, Alfonso Signorini ha spiegato che ci saranno provvedimenti durissimi se non si ...