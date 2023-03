Grande Fratello Vip | dopo la sfuriata di Pier Silvio Berlusconi l’ultima puntata sparisce da sito e app | i retroscena di FQMagazine

(Di lunedì 6 marzo 2023) È un lunedì bollente tra Cologno Monzese e Cinecittàun fine settimana che non si può definire tranquillo. Tutto è cominciato nel tardo pomeriggio di venerdì, quando FQ Magazine ha svelato l’inaspettata decisione didi cancellare la replica delladella sera prima delVip, prevista su La5. Una mossa tutt’altro che di secondaria importanza, soprattutto viste le motivazioni: troppe parolacce, un eccesso di volgarità e i toni accesi delle discussioni. Un provvedimento drastico, che va letto in controluce, perché l’AD di Mediaset l’ha presoquella che è stata definita una vera e propria, destinata inevitabilmente a fare molto rumore. Del resto, il GFVip vive di una seconda ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : salta la replica del #GFvip stasera su La5. Ordine di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito la puntata di ieri:… - GrandeFratello : C’è un mistero che si infittisce giorno dopo giorno: cos’è successo davvero nel Van della Casa? Questa sera il Gran… - IlContiAndrea : Grande Fratello Vip, salta la replica su La5. Sfuriata di Pier Silvio Berlusconi: nel reality troppe parolacce e vo… - lavertigineee : e quando piersilvio richiamerà alessia marcuzzi alla conduzione del grande fratello - v28rhshxqn : RT @Jessicaid10: Caro Piersilvio. Conduttore: Alessia Marcuzzi Opinionisti : Tommaso Zorzi e Stefania Orlando E il prossimo Grande Fratel… -

Ilary Blasi ha deciso lasciando tutti completamente senza parole, cosa succederà all'Isola dei Famosi. È quasi arrivato il momento tanto atteso dagli appassionati del: l'edizione 2023 sta per cominciare!Tra previsioni, teorie e rumors sul cast dei concorrenti, gli amanti del reality show non vedono l'ora di scoprire le novità che ci riserverà questa ...... ma "persona digioia". Genitori che sono stati radici, ma anche ali per volare presto fuori ... "Parlavamo molto di musica classica, miosi è diplomato al conservatorio, e di libri". ...È questo il murale realizzato sulla parete piùdella villa comunale 'D'Amely Melodia' di ... la strada trasformata in un enorme cratere , 'mioera una macchia sul muro'. Il ricordo ...

Tags: Giulia Salemi Grande Fratello Vip 7 Pierpaolo Pretelli R101 Giulia Salemi ha confessato su Instagram di non essere nel pieno delle sue forze: è a rischio la sua partecipazione alla diretta del ...È un lunedì bollente tra Cologno Monzese e Cinecittà dopo un fine settimana che non si può definire tranquillo. Tutto è cominciato nel tardo pomeriggio di venerdì, quando FQ Magazine ha svelato l’inas ...