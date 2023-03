Grande Fratello Vip | chi sarà il primo finalista? Ecco cosa dicono i sondaggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : togliere la puntata del 2 marzo del #GfVip da Mediaset Infinity? Un segnale di coerenza dopo la cancellazione della… - fraversion : salta la replica del #GFvip stasera su La5. Ordine di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito la puntata di ieri:… - GrandeFratello : C’è un mistero che si infittisce giorno dopo giorno: cos’è successo davvero nel Van della Casa? Questa sera il Gran… - EremitaStefano : @ricciol21194899 @GrandeFratello @alfosignorini s @EremitaStefano · 1s Replying to @lu_amitr and… - Emma19627866 : RT @Jessicaid10: Caro Piersilvio. Conduttore: Alessia Marcuzzi Opinionisti : Tommaso Zorzi e Stefania Orlando E il prossimo Grande Fratel… -

...sulla salute delE chi Una scena che si ripete il giorno successivo quando alle 9:50 la donna raggiunge la casa di campagna partendo da Castelvetrano. E' evidente che ci sia...Poche ore ci separano dalla messa in onda della trentanovesima puntata delVip del 6 marzo 2023. Quali sono le anticipazioni di questa puntata Alfonso Signorini è già pronto ad accoglierci per una nuova puntata con l'ausilio delle opinioniste Orietta Berti e ...Questa sera in diretta su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con la settima edizione delVIP . Nell'ultima puntata, ovviamente a loro insaputa, i vipponi hanno nominato sette concorrenti che negli scorsi giorni si sono giocati, tramite il televoto del pubblico, l'accesso ...

Durante una conversazione con Davide Donadei, Luca Onestini ha fatto riferimento a qualcosa di avvenuto nel reality show e di un rimprovero che gli era stato fatto dalla produzione del Fratello… Leggi ...Grande Fratello Vip 2022-2023: le anticipazioni della puntata in programma oggi, lunedì 6 marzo 2023, ultime notizie. Scopri di più ...