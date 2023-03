Grande Fratello VIP anticipazioni stasera 6 marzo 2023, le sorprese e il televoto (Di lunedì 6 marzo 2023) Grande Fratello VIP anticipazioni stasera 6 marzo 2023, torna su Canale 5 con il reality show condotto da Alfonso Signorini. Al fianco del giornalista, che ha da pochi giorni lasciato dopo 16 anni la direzione di Chi, ci saranno come sempre le opinioniste Sonia Bruganelli ed Orietta Berti. Prosegue dunque il doppio appuntamento con la ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 6 marzo 2023)VIP, torna su Canale 5 con il reality show condotto da Alfonso Signorini. Al fianco del giornalista, che ha da pochi giorni lasciato dopo 16 anni la direzione di Chi, ci saranno come sempre le opinioniste Sonia Bruganelli ed Orietta Berti. Prosegue dunque il doppio appuntamento con la ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : togliere la puntata del 2 marzo del #GfVip da Mediaset Infinity? Un segnale di coerenza dopo la cancellazione della… - fraversion : salta la replica del #GFvip stasera su La5. Ordine di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito la puntata di ieri:… - GrandeFratello : C’è un mistero che si infittisce giorno dopo giorno: cos’è successo davvero nel Van della Casa? Questa sera il Gran… - infoitcultura : 'Intrattabile!', ex del Grande Fratello Vip deluso da Donnamaria - jemenfous_s : Ma un grande fratello senza famosi ma proprio senza senza non come quelli della Urso -