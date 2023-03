Grande Fratello Vip 7 | chi sarà il primo finalista? I sondaggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : salta la replica del #GFvip stasera su La5. Ordine di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito la puntata di ieri:… - GrandeFratello : C’è un mistero che si infittisce giorno dopo giorno: cos’è successo davvero nel Van della Casa? Questa sera il Gran… - IlContiAndrea : Grande Fratello Vip, salta la replica su La5. Sfuriata di Pier Silvio Berlusconi: nel reality troppe parolacce e vo… - dottoressa07 : Piersilvio giovedì dopo aver visto il grande fratello per la prima volta - thoughtful_30 : RT @BlissHoll: ?? VOTA ANTONELLA TRAMITE: - APP MEDIASET INFINITY - 3 VOTI SMS con su scritto ANTONELLA al numero 4770002 - SMART TV -… -

L'ex concorrente del 'Vip' si racconta a 360 gradi a 'Verissimo': dai rapporti con l'ex al possibile futuro accanto a Ginevra Lamborghini ' Belen Rodriguez Ero molto innamorato di lei, altrimenti non ci ......Spinalbese qualche ora prima in tv da Silvia Toffanin aveva ringraziato la madre di Belen per essersi presa cura così bene della figlia durante la sua assenza per la partecipazione al...Andrea ha partecipato anche alVip ricevendo spesso visite dalla sua Natalia. La ragazza invece ha pubblicato di recente il suo libro dove si mette a nudo, esponendosi su temi ...

Non è più disponibile sul sito di Mediaset Play la puntata del Grande Fratello VIP 7 di giovedì 2 marzo . Che cosa sta succedendoChi sarà il primo finalista del Grande Fratello Vip 7 secondo i sondaggi tra Oriana, Micol, Tavassi, Andrea, Davide, Antonella e Nikita.