Gran Bretagna stop ai migranti: «Niente visto, bando a vita, trasferimento in Ruanda» (Di lunedì 6 marzo 2023) Linea durissima del governo di Rishi Sunak contro gli sbarchi illegali: tutti i migranti che arrivano attraversando la Manica saranno detenuti e portati verso il Ruanda o altri Paesi ritenuti «sicuri».. Saranno banditi a vita dalla Gran Bretagna e non potranno mai ottenere la cittadinanza britannica. Pertanto martedì 7 marzo il governo presenterà una legislazione che ha già scatenato le critiche dei gruppi per i diritti umani e che funzionari governativi ammettono essere «al limite» della legalità internazionale. Decine di migliaia di persone potrebbero essere detenute in siti militari e il ministero dell'Interno avrà l'obbligo legale di deportarle «appena è ragionevolmente fattibile»: norme che si applicheranno anche alle famiglie e perfino ai minori non accompagnati.

