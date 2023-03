Graduatorie GPS, docenti depennati non possono inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia (Di lunedì 6 marzo 2023) Graduatorie GPS 2023/24: gli elenchi costituiti con l'OM n. 112 del 6 maggio 2022 subiranno delle parziali modifiche, sia perchè nel frattempo scuole e Uffici Scolastici hanno controllato i punteggi di migliaia di aspiranti e apportato i correttivi necessari ai punteggi, sia perché si costituiranno gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia in cui si iscrive il personale docente in possesso di abilitazione e/o specializzazione sostegno non ancora inserito in prima fascia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 6 marzo 2023)GPS 2023/24: glicostituiti con l'OM n. 112 del 6 maggio 2022 subiranno delle parziali modifiche, sia perchè nel frattempo scuole e Uffici Scolastici hanno controllato i punteggi di migliaia di aspiranti e apportato i correttivi necessari ai punteggi, sia perché si costituiranno gliin cui si iscrive il personale docente in possesso di abilitazione e/o specializzazione sostegno non ancora inserito in. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Graduatorie GPS, docenti depennati non possono inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia - orizzontescuola : In cattedra: consigli preziosi di - AniefTorino : Anief su Orizzonte scuola - In arrivo l’integrazione degli elenchi aggiuntivi e graduatorie Gps: chi ha preso il ti… - uil_rua : RT @orizzontescuola: Certificazioni online: tutti i titoli che danno punteggio nelle graduatorie GPS 2024. - AniefTorino : Precariato, in arrivo l’integrazione degli elenchi aggiuntivi e graduatorie Gps: chi ha preso il titolo all’estero… -