GP Bahrain | le pagelle di Sakhir

(Di lunedì 6 marzo 2023) Max Verstappen: 10 Ad uno così, che ha abituato a numeri di prim'ordine, un 10 del genere sembra praticamente regalato. Perché non ha dovuto nemmeno impegnarsi fino in fondo, riconoscendolo a fine ...

Max Verstappen: 10 Ad uno così, che ha abituato a numeri di prim'ordine, un 10 del genere sembra praticamente regalato. Perché non ha dovuto nemmeno impegnarsi fino in fondo, riconoscendolo a fine

GP Bahrain, le pagelle: Verstappen (10) non cede lo scettro. Alonso da 9! Ferrari, non va: 5 La Gazzetta dello Sport

Il pessimo avvio della Ferrari penalizza soprattutto gli ascolti della differita serale su Tv8, mentre regge la diretta ...Max Verstappen 10 Per il campione del mondo in carica è davvero noiosamente tutto troppo facile. Corre nel deserto, in senso letterale, lui da solo a bearsi del missile cucitogli addosso dal sarto New ...