GP Bahrain: i 5 temi del fine settimana Autosprint.it

Un inizio duro per la Ferrari, impotente di fronte ad una Red Bull apparsa perfetta; gode Alonso con una Aston rivoluzionata e scappata da un midfield mai così compatto ...Braccata da Mercedes e Aston Martin, lontana da come loro dalla Red Bull: è tutta in salita la pista della Ferrari all'indomani del Gran Premio del Bahrain. Condizione che accomuna appunto la Scuderia ...