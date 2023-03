Governo sotto assedio su Cutro: le difficoltà di Meloni e Piantedosi (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar – Il Governo è decisamente sotto assedio dopo la tragedia di Cutro. Tra accuse alla Guardia costiera e una sinistra che – ovviamente – spinge sull’acceleratore, Giorgia Meloni si trova sotto il solito fuoco incrociato immigrazionista. Il che è anche abbastanza paradossale, visti i risultati finora modesti – per usare un eufemismo – del suo gabinetto sulla materia. Governo, l’attacco incrociato dopo Cutro All’elenco nutrito non poteva mancare Papa Francesco, che – come riporta l’Ansa – ieri ha ammonito sulla necessità di “fermare i trafficanti”, approcciando però al tema in maniere rigorosamente immigrazioniste, come al solito: “I viaggi della speranza non si trasformino più in viaggi della morte”, dice il Pontefice. Il che lascia pensare a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar – Ilè decisamentedopo la tragedia di. Tra accuse alla Guardia costiera e una sinistra che – ovviamente – spinge sull’acceleratore, Giorgiasi trovail solito fuoco incrociato immigrazionista. Il che è anche abbastanza paradossale, visti i risultati finora modesti – per usare un eufemismo – del suo gabinetto sulla materia., l’attacco incrociato dopoAll’elenco nutrito non poteva mancare Papa Francesco, che – come riporta l’Ansa – ieri ha ammonito sulla necessità di “fermare i trafficanti”, approcciando però al tema in maniere rigorosamente immigrazioniste, come al solito: “I viaggi della speranza non si trasformino più in viaggi della morte”, dice il Pontefice. Il che lascia pensare a ...

