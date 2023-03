Governo a Cutro, il sindaco apre le porte del Comune a Meloni: «Vertice qui è un faro sulla tragedia» (Di lunedì 6 marzo 2023) Il Consiglio dei ministri, convocato per giovedì 9 marzo dalla premier Giorgia Meloni, si terrà nella sala consiliare del Comune di Cutro. Ad annunciarlo è Antonio Ceraso, il sindaco del centro del Crotonese. «Abbiamo una sala consiliare – ha detto Ceraso – perfettamente adeguata. Avrei fatto volentieri a meno di una riunione del Governo proprio a Cutro, perché non avrei mai voluto che proprio da noi si verificasse una tragedia simile, ma l’iniziativa della presidente Meloni è un faro acceso su quanto è avvenuto perché non si ripeta mai più», ha detto Ceraso all’Ansa, confermando di fatto le anticipazioni della presidente del Consiglio sulla scelta del luogo dove verrà discusso e approvato un decreto ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 marzo 2023) Il Consiglio dei ministri, convocato per giovedì 9 marzo dalla premier Giorgia, si terrà nella sala consiliare deldi. Ad annunciarlo è Antonio Ceraso, ildel centro del Crotonese. «Abbiamo una sala consiliare – ha detto Ceraso – perfettamente adeguata. Avrei fatto volentieri a meno di una riunione delproprio a, perché non avrei mai voluto che proprio da noi si verificasse unasimile, ma l’iniziativa della presidenteè unacceso su quanto è avvenuto perché non si ripeta mai più», ha detto Ceraso all’Ansa, confermando di fatto le anticipazioni della presidente del Consiglioscelta del luogo dove verrà discusso e approvato un decreto ...

