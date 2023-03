Gosens, tre indizi fanno una prova: arma pesante in Inter-Lecce (Di lunedì 6 marzo 2023) Robin Gosens è uno dei migliori in campo in Inter-Lecce (2-0) di ieri. L’esterno tedesco inizia ad essere una certezza per i nerazzurri. NUOVO TITOLARE – Agatha Christie diceva che «Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova». Ed è un’espressione che si può adattare benissimo a Robin Gosens. Per il tedesco Inter-Lecce rappresenta la terza gara di fila da titolare. Nonché la terza prestazione consecutiva più che convincente. Tanto che anche ieri, come già a Bologna, il numero 8 termina la partita tra i migliori in campo (qui la sua pagella). Per gli uomini di Marco Baroni è una spina nel fianco costante. Con effetti diretti anche sul ... Leggi su inter-news (Di lunedì 6 marzo 2023) Robinè uno dei migliori in campo in(2-0) di ieri. L’esterno tedesco inizia ad essere una certezza per i nerazzurri. NUOVO TITOLARE – Agatha Christie diceva che «Uno è uno, duesono una coincidenza, ma treuna». Ed è un’espressione che si può adattare benissimo a Robin. Per il tedescorappresenta la terza gara di fila da titolare. Nonché la terza prestazione consecutiva più che convincente. Tanto che anche ieri, come già a Bologna, il numero 8 termina la partita tra i migliori in campo (qui la sua pagella). Per gli uomini di Marco Baroni è una spina nel fianco costante. Con effetti diretti anche sul ...

