Golf | Rahm resta primo nel ranking Molinari avvicina la top 100

(Di lunedì 6 marzo 2023) Joncontinua a guardare tutti dall’alto nella classifica delmondiale. L’Arnold Palmer Invitational, torneo del PGA Tour vinto in Florida da Kurt Kitayama, non sposta gli equilibri sul podio del. Lo spagnolo chiude al 39esimo posto a Orlando, ma difende la leadership. Scheffler e McIlroy non vanno oltre il quarto e il secondo posto negli Usa, fallendo l’opportunità di sorpasso. Con questo exploit, Kitayama è entrato nella Top 20 passando dalla 46/a alla 19/a piazza. Balzo in avanti per Francesco. Il numero 1 azzurro, con il 14esimo posto a Orlando, è risalito dalla 151esima alla 123esima posizione. SportFace.

L'attuale leader delle classifiche, Jon, è solo 44° con 217 (+1), mentre il numero tre, Rory McIlroy, è quinto con 210 ( - 6). Buone notizie anche per i colori azzurri, con Francesco Molinari in ...

Scottie Scheffler e Rory McIIroy sprecano, Jon Rahm ringrazia e resta sul trono mondiale. Dopo l'Arnold Palmer Invitational, torneo del PGA Tour vinto in Florida da Kurt Kitayama, non cambiano le prim ...