Golf | Molinari 14° in Florida - Sport - Altri Sport

Al The Player Championship, il più ricco torneo dela PGA Tour, il torinese ha ottenuto un confortante 14° posto. Vittoria per Kurt ...Jon Rahm continua a guardare tutti dall'alto nella classifica delmondiale. L'Arnold Palmer Invitational, torneo del PGA Tour vinto in Florida da Kurt Kitayama, ...in avanti per Francesco. ...Buone notizie anche per i colori azzurri, con Francescoin grado di portarsi in 19posizione con 214 ( - 2) dopo un complicato secondo giro che l'aveva visto precipitare al 41° posto.

Il trentenne californiano supera di misura in Florida English e McIlroy ROMA (ITALPRESS) - Kurt Kitayama è stato il grande protagonista ...Lo statunitense e il britannico si sono classificati rispettivamente al 4/o e 2/o posto, fallendo l'opportunità di sorpasso. Il numero 1 azzurro è ora alla 123/a posizione ...