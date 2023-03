Golf, dal carcere ai dipinti: la storia di Valentino Dixon (Di lunedì 6 marzo 2023) Inizierà il 3 aprile ad Augusta, in Georgia, il più importante torneo di Golf degli Stati Uniti d’America. Tantissime storie alimentano il mito dell’Augusta National, tra cui quella di un giovane afroamericano, condannato ingiustamente a 38 anni e mezzo di carcere per omicidio e diventato ‘il pittore del Golf’ per eccellenza. Valentino Dixon è il suo nome, ed oggi vive a cinque minuti a piedi dal tempio del Golf americano. A lui, questo sport così lontano dal suo ambiente ha restituito la libertà e salvato la vita. “Non avevo mai messo piede su un campo di Golf prima di finire in prigione e ora ho giocato una ventina di volte. Nel sobborgo in cui vivevo si giocava solo a football americano e a basket, il Golf era per i bianchi benestanti, non per un ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) Inizierà il 3 aprile ad Augusta, in Georgia, il più importante torneo didegli Stati Uniti d’America. Tantissime storie alimentano il mito dell’Augusta National, tra cui quella di un giovane afroamericano, condannato ingiustamente a 38 anni e mezzo diper omicidio e diventato ‘il pittore del’ per eccellenza.è il suo nome, ed oggi vive a cinque minuti a piedi dal tempio delamericano. A lui, questo sport così lontano dal suo ambiente ha restituito la libertà e salvato la vita. “Non avevo mai messo piede su un campo diprima di finire in prigione e ora ho giocato una ventina di volte. Nel sobborgo in cui vivevo si giocava solo a football americano e a basket, ilera per i bianchi benestanti, non per un ...

