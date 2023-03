Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

(Di lunedì 6 marzo 2023) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano il rafforzamento della coalizione di centrodestra al governo confermata anche daldelle regionali. Da segnalare dopo ilnelle primarie il rialzo del Partito Democratico cpm Elòy Schlein che trascina il Pd al secondo posto proprio a scapito del Movimento 5 Stelle e degli altri partiti della sinistra L'ultimoo è di: SWG per Tg La7 del 6 marzo FdI - 30,7% (= rispetto al 27 febbraio) Pd - 19% (+2,6%) M5S - 15,7% (-1,6%) Lega - 8,8% (+0,1%) Azione/IV - 8% (+0,8%) FI - 6,6% (+0,2%) Index Research del 3 marzo per Piazzapulita FdI - 30,1% (-0,6% rispetto al 2 febbraio) Pd - 17,8% (+2,3%) M5S - 16,7 (-1%) Lega - 8,9% (+0,4%) Azione/IV - 7,6% (-0,3%) FI - 6% (-0,6%) Istituto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Mariupol un anno dopo l'inizio dell'assedio. Le truppe russe hanno cercato di catturare Mariupol sin dall'inizio de… - GiorgiaMeloni : Punto stampa ad Abu Dhabi. Seguitemi per gli ultimi aggiornamenti. - _Nico_Piro_ : agli opinionisti tv che da anni si dedicano a demolire qualsiasi cosa di sinistra. È la riprova che se dai alla gen… - sportli26181512 : Il Genoa domina a Marassi: è 4-0 contro il Cosenza. Gila torna secondo: Il Genoa domina a Marassi: è 4-0 contro il… - glaucopis85 : @IlContiAndrea Li sa tutti gli ultimi algoritmi eh. -

Il riscatto del derby è servito per i granata che disputano una partita ad alta intensità come... come al solito, la fatica maggiore ristagna sempre neglimetri dell'area avversaria. ...... fino al punto di provocarmi dei tic nervosi alla bocca e da impedirmi di parlare in maniera libera" Questo, spiega ancora Fedez, è il motivo per il quale neglitempi ha 'mancato' diversi ...Così i padroni di casa allenati da Gilardino contro - sorpassano il Bari al secondo posto, mentreospiti sonoin classifica e la panchina di Viali è a rischio .

Meteo: Grandi piogge e stop siccità Con gli ultimi aggiornamenti ci sono novità iLMeteo.it

Gli studi dimostrano che l'assunzione di tè verde durante la notte può aiutare ad accelerare il tasso di metabolismo. Anche se, questo deve essere associato a una dieta sana e un po 'di esercizio fisi ...Million Day: di seguito i numeri vincenti relativi all’estrazione di lunedì 6 marzo 2023, con gli altri numeri dell’Extra MillionDay ...