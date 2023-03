Gli ospiti della prossima puntata di Belve | le anticipazioni del 7 Marzo 2023

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 6 marzo 2023) La serata di Rai 2 di domani sarà animata dalla messa in ondaterzadi. Per l’occasione, Francesca Fagnani avrà modo di confrontarsi con tresorprendenti. Le interviste avranno lo scopo di approfondire alcuni lati inediti dei protagonisti. Stando alle recenti, le sorprese non mancheranno, così come i dettagli esclusivi., ledel 7: glidi Francesca Fagnani Gli ascolti dinon sono proprio soddisfacenti. L’approdo in prima serata, per il momento, sembra non aver dato i risultati sperati. Nonostante questo, l’intrepida Francesca Fagnani sta continuando a mettere alla prova i suoi. Dopo le polemiche ...