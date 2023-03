Gli italiani e le nozze: aumentano i matrimoni, boom di unioni civili (Di lunedì 6 marzo 2023) L’Istat ha reso noti i dati del suo rapporto matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi, anno 2021. Per i primi 9 mesi del 2022 si registra un lieve aumento delle nozze, pari al +4,8% su base annua. Un incremento dovuto esclusivamente alla crescita dei riti civili. Crescono in misura molto marcata le unioni civili: +32%. Nel 2021 era cresciute sul 2020 del 39,6%. Per numero di matrimoni complessivamente non siamo ancora ai livelli precedenti alla pandemia di Covid. Ma comunque nel 2021 si sono celebrati in Italia 180.416 matrimoni, pari all’86,3% in più rispetto al 2020. Katerina e Davide neo sposi a palazzo Reale di Milano nel 2020. Foto Ansa/Matteo BazziI matrimoni religiosi Quello fu il primo anno del Covid, ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 6 marzo 2023) L’Istat ha reso noti i dati del suo rapporto, separazioni e divorzi, anno 2021. Per i primi 9 mesi del 2022 si registra un lieve aumento delle, pari al +4,8% su base annua. Un incremento dovuto esclusivamente alla crescita dei riti. Crescono in misura molto marcata le: +32%. Nel 2021 era cresciute sul 2020 del 39,6%. Per numero dicomplessivamente non siamo ancora ai livelli precedenti alla pandemia di Covid. Ma comunque nel 2021 si sono celebrati in Italia 180.416, pari all’86,3% in più rispetto al 2020. Katerina e Davide neo sposi a palazzo Reale di Milano nel 2020. Foto Ansa/Matteo BazziIreligiosi Quello fu il primo anno del Covid, ...

