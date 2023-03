Gli integratori di vitamina D prevengono l'Alzheimer (Di lunedì 6 marzo 2023) Sono oltre 55 milioni i pazienti nel mondo che convivono con qualche forma di demenza. E secondo le stime, questo numero sarà quasi triplicato entro il 2050. Nel 60/70% dei casi si tratta del morbo di Alzheimer (AD), malattia che interessa... Leggi su europa.today (Di lunedì 6 marzo 2023) Sono oltre 55 milioni i pazienti nel mondo che convivono con qualche forma di demenza. E secondo le stime, questo numero sarà quasi triplicato entro il 2050. Nel 60/70% dei casi si tratta del morbo di(AD), malattia che interessa...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : Alfredo Cospito è stato trasferito nuovamente in ospedale su indicazione dei medici del centro clinico del carcere… - nichill1 : @nebulosa_mente @arandomcoolname Mia mamma aveva un’osteoporosi importante dovuta a carenza di vitamina D, l’ortope… - nebulosa_mente : @arandomcoolname a me serviva una scusa per mangiare cibi grassi potendo dire: eh ma sono carente. Ora vado a prend… - arandomcoolname : @nebulosa_mente Same here ma avevo letto che a parte gli integratori, la dieta può fare ben poco a meno di ammazzar… - harryeccomiqui : È proprio mio figlio prende gli integratori supradyn come me -