Gli inseguitori sono questi Il Napoli può stare tranquillo

(Di lunedì 6 marzo 2023) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 25ESIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO 2022-23 Non ero più abituato. Faccio fatica. A Coverciano hanno istituito uno stage di studio per decifrare come fermare fra Cipolla. Chiedete a Sor Polpetta. Due le mosse decisive. Primo. Schermare Charlie Brown Lobo da ogni parte. E per questo sacrifica anche il miglior centravanti italiano, che è Ciruzzo di Torre. Secondo. Impedire la profondità e i rifornimenti per le volate di Osi. Insomma, abiura di sé. Fa un po’ tristezza, ma l’obbiettivo è raggiunto. Fra Cipolla subisce. Nessuna contromossa. Anche perché Zambo non è in giornata. E stavolta non riesce a sostituire il Lobo neutralizzato, come pure aveva fatto in altre occasioni. Poi perché si sente la mancanza del Barilotto lusitano, che in queste occasioni fa da regista aggiunto, si accentra e lascia tutta la fascia al georgiano. Il Signorinello Pallido è utilizzato ...