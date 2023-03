Gli influencer si sono mai battuti contro il potere dell’algoritmo?

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 6 marzo 2023) «Porta avanti una staffetta scorretta: non passa il testimone ma passa a testimonial». Questo è un verso di una nota canzone di Michele Salvemini, in arte Caparezza. Era il lontano 2009 e uno dei massimi esponenti del genere hip-hop/rap italiano raccontava di come la società moderna si fosse già trasformata in un ricettacolo di iniziative atte a un obiettivo: il diventare qualcuno attraverso i vecchi e i nuovi media. Non c’è un riferimento diretto ai social network, ma le dinamiche “contestate” in quel branopressoché le stesse che oggi ci troviamo ad analizzare. Perché partendo dallo sfogo di Clio Zammatteo – meglio conosciuta come Clio MakeUp – occorre necessariamente estendere una riflessione a come glisi siano mail’algoritmo di Meta e di tutte le piattaforme attraverso cui ...