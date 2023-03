Gli assistenti virtuali di oggi sono "stupidi come sassi". Satya Nadella se n'è accorto solo ora che gli conviene (Di lunedì 6 marzo 2023) Per l'amministratore delegato di Microsoft, gli assistenti vocali avevano tante potenzialità ma non hanno funzionato. Un problema noto da anni.... Leggi su dday (Di lunedì 6 marzo 2023) Per l'amministratore delegato di Microsoft, glivocali avevano tante potenzialità ma non hanno funzionato. Un problema noto da anni....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GPDP_IT : Gli assistenti digitali possono raccogliere e memorizzare una grande quantità di informazioni. È quindi opportuno f… - Digital_Day : Per l'amministratore delegato di Microsoft, gli assistenti vocali avevano tante potenzialità ma non hanno funzionat… - MsmDimarco : Per l'amministratore delegato di Microsoft, gli assistenti vocali - da Siri a Cortana - avevano tante potenzialità… - nnnariooo : @pontedisolfuro @grmvader Infatti, è quasi gratuita. O credi veramente che basterebbero quei 2k l’anno? Gli assiste… - Giulia_DT : Ma gli assistenti più sono stronzi e più guadagnano punti? Io proprio non me ne capacito di come possano avere un atteggiamento simile. -

Il CEO di Microsoft boccia Siri, Alexa e Cortana: "stupidi come una roccia" ...delegato di Microsoft Satya Nadella senza troppi giri di parole ha affermato che i primi assistenti ... Siri e Cortana e per la loro incapacità di comprendere gli input. Boris Johnson ha chiesto un titolo nobiliare per suo padre, sua moglie e sua sorella ... oltre a Charlotte Owen , una delle ex assistenti dell'ex primo ministro, una 20enne. Quando era al ... Stanley Johnson ha semplicemente negato gli incidenti, dicendo che 'non aveva alcun ricordo di ... Bixby, l'IA di Samsung diventa più intelligente Nella corsa agli assistenti vocali, la coreana deve recuperare terreno N el clamore generale delle aziende che stanno ... Samsung ha spiegato come funziona la novità, affermando che gli utenti possono ... ...delegato di Microsoft Satya Nadella senza troppi giri di parole ha affermato che i primi... Siri e Cortana e per la loro incapacità di comprendereinput.... oltre a Charlotte Owen , una delle exdell'ex primo ministro, una 20enne. Quando era al ... Stanley Johnson ha semplicemente negatoincidenti, dicendo che 'non aveva alcun ricordo di ...Nella corsa aglivocali, la coreana deve recuperare terreno N el clamore generale delle aziende che stanno ... Samsung ha spiegato come funziona la novità, affermando cheutenti possono ... Come chiamare gli assistenti sociali La Legge per Tutti