Gli analisti rivedono al ribasso le stime sui conti per RCS e la holding di Cairo (Di lunedì 6 marzo 2023) stime riviste al ribasso per la galassia imprenditoriale legata ad Urbano Cairo. Gli analisti infatti hanno rivisto le previsioni sui conti del 2022 sia per RCS (la società editoriale che guida Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera) sia per Cairo Communication, la holding del patron del Torino. Come spiegato dagli analisti di Equita, infatti, L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 6 marzo 2023)riviste alper la galassia imprenditoriale legata ad Urbano. Gliinfatti hanno rivisto le previsioni suidel 2022 sia per RCS (la società editoriale che guida Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera) sia perCommunication, ladel patron del Torino. Come spiegato daglidi Equita, infatti, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ???? #Estonia - Polemiche sulla lentezza del voto online, gli analisti estoni: 'imbarazzante ci siano volute 3 ore pe… - Giorgiolaporta : Ecco il profeta #Scanzi che scommetteva tutto sulla vittoria di #Bonaccini. Glielo dite voi che ha vinto la… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Gli analisti rivedono al ribasso le stime sui conti per RCS e la holding di Cairo: Stime riviste… - CalcioFinanza : Gli analisti rivedono al ribasso le stime sui conti per RCS e per la holding di Urbano Cairo - Gianl1974 : 4/6 ma anche l'esercito ucraino deve monitorare le perdite in modo che non risultino eccessive, osserva l'ISW. Gli… -