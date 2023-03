Giuseppe Conte, "siete terribili!": dopo l'abbraccio con Schlein... (Di lunedì 6 marzo 2023) "siete terribili". Giuseppe Conte ironizza con i cronisti che lo attendono fuori da un bar di Campo Marzio, a Roma, dove si era fermato per un caffè con Vito Crimi prima di rientrare nella sede del Movimento Cinque Stelle. E a chi gli chiede se l'abbraccio con la nuova segretaria del Pd Elly Schlein sia significativo, il leader pentastellato risponde: "Ma siete ancora a domenica? Guardiamo al futuro". Conte ha aggiunto che farà presto dichiarazioni anche sulle novità introdotte dl governo in merito al Reddito di cittadinanza, che cambia nome: si chiamerà 'Mia', Misura di inclusione attiva. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) "terribili".ironizza con i cronisti che lo attendono fuori da un bar di Campo Marzio, a Roma, dove si era fermato per un caffè con Vito Crimi prima di rientrare nella sede del Movimento Cinque Stelle. E a chi gli chiede se l'con la nuova segretaria del Pd Ellysia significativo, il leader pentastellato risponde: "Maancora a domenica? Guardiamo al futuro".ha aggiunto che farà presto dichiarazioni anche sulle novità introdotte dl governo in merito al Reddito di cittadinanza, che cambia nome: si chiamerà 'Mia', Misura di inclusione attiva.

