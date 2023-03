Giulia Salemi sta male | “Da due giorni non ce la faccio”

(Di lunedì 6 marzo 2023) “Sono tornate le mie emicranie da due”. Lo ha comunicato ai suoi follower, pubblicando nelle storie Instagram una foto che la mostra con gli occhiali scuri e il volto stanco. Per l’influencer si tratta di un periodo pieno di impegni in televisione e anche in radio, come conduttrice di Radio 101. Alcunifa, la modella di origini iraniane aveva rivolto un appello a Trenitalia per chiedere scherzosamente una carrozza riservata solo a lei. A febbraio aveva passato un periodo difficile con il fidanzato Pierpaolo Pretelli, durante il quale aveva annunciato in diretta al Grande Fratello Vip che si erano presi un periodo di pausa. “Non sono volati piatti e l’amore non è in discussione”, aveva spiegato l’ex concorrente. Negli ultimisembra che la crisi sembra sia stata ...

A controllare la parte social, ci sarà come sempre. Quella di questa sera sarà una puntata molto importante ai fini del gioco che si avvia verso la conclusione. Manca infatti un mese ...ha fatto sapere ai suoi fan, tramite social, di non essere in grande forma negli ultimi giorni. Recentemente,ha pubblicato una storia sulla sua pagina Instagram in cui ha ...Giorni complicati per. L'influencer e conduttrice italo - persiana ha rivelato di non essere al massimo della sua forma. Colpa dei numerosi impegni dell'ultimo periodo: la fidanzata di Pierpaolo Pretelli si ...

Giulia Salemi sta male: "Non ce la faccio più" Corriere dello Sport

Ecco le anticipazioni del Grande Fratello VIp in merito alla puntata di questa sera, lunedì 6 marzo 2023, che andrà in onda su canale cinque ...