Girano Cellulari al Gf Vip | La Confessione Della Ex Gieffina!

(Di lunedì 6 marzo 2023) Nuove rivelazioni da parteex gieffina. Pare che nella casa del Grande Fratello Vip le regole non siano le stesse per tutti i vipponi. Ma non solo… ecco altre clamorose indiscrezioni sulla casa più spiata d’Italia! #gfvip Un’altra polemica per la settima edizione del Grande Fratello Vip. Dana Saber, ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, ha lanciato pesanti accuse sulla Casa più spiata d’Italia. La momarocchina, che è stata nel bunker di Cinecittà solo per poche settimane, ha rivelato in una diretta Instagram che alcuni dei concorrenti avrebbero avuto contatti con l’esterno tramite un cellulare. Questa non è la prima volta che si parlapresenza di un telefonino nella trasmissione. Secondo Dana Saber, fino alla loro permanenza al GF Vip Patrizia Rossetti, Wilma Goich e Antonino Spinalbese ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... isabella_campi : @iomaredinverno Belle vero. Ora le famiglie girano nei centri commerciali con i bambini attaccati ai cellulari con gli sguardi assenti?? - BarbaraColosimo : CHE CARINI I MIEI DODINI QUANDO SI GIRANO E SI VOLTANO ???????? VOTIAMO 'TAVASSI' E VOTIAMO 'MICOL' FORZA NON DE… -

Una voce dice no ai. No video, no foto, no stories, che godersi lo spettacolo è diventato ...che non svelerebbe una sola sbavatura se non fosse per le telecamere che nell'ombra gli...... ovvero "la massa silenziosa", quelli che fanno finta di niente e sidall'altra parte, ... trasformando quei due"indiavolati" in degli ottimi strumenti per comunicare ed interagire. ...... ovvero "la massa silenziosa", quelli che fanno finta di niente e sidall'altra parte, ... trasformando quei due"indiavolati" in degli ottimi strumenti per comunicare ed interagire. ...

Orrore ad Agrigento, due sorelline costrette a fare sesso e i video girano su Whatsapp La Sicilia

Secondo il Riesame i due calciatori avrebbero filmato gli abusi sulla studentessa 22enne per il «gusto di immortalare il momento e poter rivedere e rivivere le proprie `prodezze´» ...In viale degli Angeli continuano le razzie nelle abitazioni. In piazzale San Giovanni macchine depredate. I cittadini hanno organizzato un gruppo WhatsApp per scambiarsi informazioni e fare segnalazio ...