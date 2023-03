Giovedì il Consiglio dei ministri a Cutro (Di lunedì 6 marzo 2023) Il Consiglio dei ministri è convocato per Giovedì 9 marzo a Cutro, in comune del crotonese dove si è consumato il tragico naufragio del 26 febbraio scorso. La riunione, ha riferito Palazzo Chigi in una nota, si terrà nel pomeriggio e sarà presieduta dal premier Giorgia Meloni. Palazzo Chigi conferma che il Consiglio dei ministri sull’immigrazione si farà Giovedì a Cutro “Dobbiamo favorire l’immigrazione regolare – ha detto a Tgcom 24 il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani -. Possiamo portare decine di migliaia di immigrati regolari in Italia, formati nei loro Paesi, perché le nostre aziende ne hanno bisogno. Poi servono investimenti: l’Italia può fare tanto ma rischia di essere una goccia nel mare nella questione della migrazione. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 6 marzo 2023) Ildeiè convocato per9 marzo a, in comune del crotonese dove si è consumato il tragico naufragio del 26 febbraio scorso. La riunione, ha riferito Palazzo Chigi in una nota, si terrà nel pomeriggio e sarà presieduta dal premier Giorgia Meloni. Palazzo Chigi conferma che ildeisull’immigrazione si farà“Dobbiamo favorire l’immigrazione regolare – ha detto a Tgcom 24 il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani -. Possiamo portare decine di migliaia di immigrati regolari in Italia, formati nei loro Paesi, perché le nostre aziende ne hanno bisogno. Poi servono investimenti: l’Italia può fare tanto ma rischia di essere una goccia nel mare nella questione della migrazione. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Palazzo_Chigi : Il Consiglio dei Ministri è convocato per giovedì 9 marzo nel Comune di Cutro (KR). La riunione si terrà nel corso… - wesud_news : Giovedì 9 marzo Consiglio dei ministri a Cutro dopo naufragio di barcone migranti - RobertaFazio7 : RT @Palazzo_Chigi: Il Consiglio dei Ministri è convocato per giovedì 9 marzo nel Comune di Cutro (KR). La riunione si terrà nel corso del p… - AnnaAttan : RT @alessiobar4: @FratellidItalia @LegaSalvini @berlusconi #opzionedonna Giovedì il consiglio dei ministri a Cutro dovreste farlo su un ba… - stefano_gatto97 : RT @Palazzo_Chigi: Il Consiglio dei Ministri è convocato per giovedì 9 marzo nel Comune di Cutro (KR). La riunione si terrà nel corso del p… -

Naufragio migranti, giovedi' pomeriggio Consiglio dei Ministri a Cutro Il Consiglio dei ministri e' convocato per giovedi' 9 marzo 2023 nel Comune di Cutro (Crotone). La riunione si terra' nel corso del pomeriggio. Saranno comunicatio successivamente orario e ordine del ... Migranti, il Papa: 'Rinnovare l'impegno nell'accoglienza'. Giovedì il Cdm a Cutro Resta alta l'attenzione sul tema dei migranti dopo il tragico naufragio di Cutro, dove il governo ha convocato un Consiglio dei ministri che si terrà giovedì pomeriggio. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama l'Italia e l'Ue affinché "il cordoglio si tramuti in scelte concrete". Il ministro ... Mattarella: Sui migranti 'servono scelte concrete da tutti' Il Cdm a Cutro si terrà giovedì pomeriggio. Il Pm di Crotone: 'La ricostruzione delle comunicazioni ...Europea ha ricordato di aver ricevuto la lettera inviata dalla presidente del Consiglio italiano ... Ildei ministri e' convocato per giovedi' 9 marzo 2023 nel Comune di Cutro (Crotone). La riunione si terra' nel corso del pomeriggio. Saranno comunicatio successivamente orario e ordine del ...Resta alta l'attenzione sul tema dei migranti dopo il tragico naufragio di Cutro, dove il governo ha convocato undei ministri che si terràpomeriggio. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama l'Italia e l'Ue affinché "il cordoglio si tramuti in scelte concrete". Il ministro ...Il Cdm a Cutro si terràpomeriggio. Il Pm di Crotone: 'La ricostruzione delle comunicazioni ...Europea ha ricordato di aver ricevuto la lettera inviata dalla presidente delitaliano ... Giovedì il Consiglio dei ministri si terrà a Cutro AGI - Agenzia Italia