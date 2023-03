Giovedì il Consiglio dei Ministri a Cutro, Mattarella: 'Il cordoglio si traduca in scelte concrete' (Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo essersi recato sul luogo della tragedia di Cutro, il presidente della Repubblica Mattarella ha ribadito l'urgenza della questione migranti. 'Di fronte all'evento drammatico avvenuto sulle coste ... Leggi su globalist (Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo essersi recato sul luogo della tragedia di, il presidente della Repubblicaha ribadito l'urgenza della questione migranti. 'Di fronte all'evento drammatico avvenuto sulle coste ...

