Giornata della donna, l'8 marzo ingresso gratuito nei musei per le donne (Di lunedì 6 marzo 2023) L'8 marzo, in occasione della Giornata della donna, su proposta del Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, l'ingresso per le donne in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali sarà gratuito. Lo fa sapere con una nota il Ministero della Cultura.

