Giorgetti lancia l'allarme: "Problemi per i conti se la Bce alza i tassi". Lagarde "blocca" le pensioni: "No all'indicizzazione" (Di lunedì 6 marzo 2023) È preoccupato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Il rialzo dei tassi "pone Problemi seri per chi ha bilanci fortemente indebitati come quello italiano", ha detto oggi sottolineando che "l'approccio" del governo sui conti pubblici "è stato prudente e responsabile e continueremo in questo senso. Avere conti in ordine è un esigenza assoluta per il nostro Paese, che deve mantenere la fiducia dei mercati" allo scopo di evitare un aumento dei "costi di finanziamento" ed "evitare ripercussioni" per famiglie e imprese. Le parole di Giorgetti giungono dopo che ieri la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde ha detto che molto probabilmente nella riunione del prossimo 16 marzo la Bce alzerà i tassi di altri 50 punti ...

