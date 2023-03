Gino Sorbillo prepara una pizza con la farina di grillo | “Inaccettabile | orrenda” | VIDEO

(Di lunedì 6 marzo 2023) Ilioloha testato ladinella ricetta della tradizionalenapoletana e ha pubblicato la sua reazione sui social. L’esperimento nasce da quando l’Unione Europea ha dato l’ok per la diffusione di alimenti e prodotti a base didiha fatto di più: ha fatto assaggiare il piatto ai sui clienti e ha raccolto le loro impressioni. Quella diè chiaramente una provocazione. Iliolo partenopeo, alle telecamere della community ‘Food Napoli’ su Facebook, hato unacon ladinell’impasto e l’ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : L’attacco di Gino Sorbillo: «Pizza con farina di grillo? Ho provato, è una porcheria» - JPCK72 : RT @Corriere: L’attacco di Gino Sorbillo: «Pizza con farina di grillo? Ho provato, è una porcheria» - QuotidianPost : Gino Sorbillo e la pizza con farina di grillo “Sarebbe la fine della pizza napoletana nel mondo”… - FuoriIncuboUe : Gino Sorbillo prepara una pizza con la farina di grillo e sentenzia: 'Inaccettabile, orrenda' - matteocarbone0_ : @cyne_fin sicuri? perché mia madre è molto amica con gino sorbillo (proprietario delle pizzerie) e le ha anche mandato una foto ?? -

Da qui nasce la provocazione del noto pizzaiolo napoletanoe della sua pizza margherita con farina di grillo . In un video postato sui social si può vedereoffrire il suo ...Il leggendario pizzaioloha testato la farina di grillo nella ricetta della tradizionale pizza napoletana e ha pubblicato la sua reazione sui social. L'esperimento nasce da quando l'Unione Europea ha dato l'ok ...In un video pubblicato sulla pagina Facebook Food Napoli,prepara e assaggia, insieme ad amici e avventori, la pizza con la farina di grilli. All'inizio ci gira intorno ma alla fine sbotta: 'E' una porcheria di qualcuno che non sa cosa ...

Gino Sorbillo: «La pizza con farina di grillo: ho provato, è assurda» Corriere della Sera

Il celebre pizzaiolo napoletano, Gino Sorbillo, ha lanciato una provocazione, proponendo la farina di grillo come ingrediente per la pizza. La novità non ...Particolare successo sta avendo la farina di grillo, molto ricca di proteine. Da qui nasce la provocazione del noto pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo e della sua pizza margherita con farina di grillo ...