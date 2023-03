Gino Paoli vs i divieti di fumo | “Sono pronto a fondare il partito dei tabagisti”

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 6 marzo 2023) Negli ultimi giorni si è parlato molto della possibilità di vedere estesi ialanche in numerosi luoghi all’aperto. Il cantautoreè intervenuto per esprimere la sua parola da fumatore e si dichiaraildeiha parlato a La Stampa, specificando: “Le leggi scattano quando manca l’educazione e ioildei. Fonderò une visto che in Italia ci12 milioni di fumatori vincerei bene. Poi cercherei di evitare imposizioni sul dove e quando fumare. Un tempo, specie fra le persone, si chiedeva il permesso della serie ...