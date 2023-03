Gianni Iapichino, chi è l’ex marito di Fiona May e perché è finita (Di lunedì 6 marzo 2023) Fiona May è l’ex lunghista britannica naturalizzata italiana e due volte campionessa mondiale di salto in lungo. Nel 1994, Fiona ha sposato Gianni Iapichino, il suo allenatore. Scopriamo chi è Gianni Iapichino, l’ex marito di Fiona e allenatore Gianni Iapichino, chi è l’ex marito di Fiona May E’ nato a Firenze il 2 marzo 1969, dove il padre che era originario di Vittoria in provincia di Ragusa, si era trasferito per motivi di lavoro. Oggi ha 51 anni. Nel 1994 ha sposato Fiona, campionessa mondiale e due volte argento alle Olimpiadi di salto in lungo. Dal loro matrimonio sono nati due figli, ovvero Larissa e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 marzo 2023)May èlunghista britannica naturalizzata italiana e due volte campionessa mondiale di salto in lungo. Nel 1994,ha sposato, il suo allenatore. Scopriamo chi èdie allenatore, chi èdiMay E’ nato a Firenze il 2 marzo 1969, dove il padre che era originario di Vittoria in provincia di Ragusa, si era trasferito per motivi di lavoro. Oggi ha 51 anni. Nel 1994 ha sposato, campionessa mondiale e due volte argento alle Olimpiadi di salto in lungo. Dal loro matrimonio sono nati due figli, ovvero Larissa e ...

