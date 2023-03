Giancarlo Magalli pronto a tornare in tv dopo il tumore: “Manca solo l’ultimo esame” (Di lunedì 6 marzo 2023) “Sto bene. Esco, giro, guido, mangio. Faccio una vita al 90% normale. La normalità perfetta tuttavia la riconquisterò quando ricomincerò a lavorare. I miei programmi nessuno me li ha tenuti da parte”. dopo una lunga e difficile battaglia, fortunatamente vinta, contro un tumore, Giancarlo Magalli sta meglio e non vede l’ora di tornare in tv. Il popolare conduttore era apparso lo scorso gennaio nel salotto di Verissimo per raccontare delle cure contro un linfoma alla milza che lo ha costretto a un anno di assenza dal piccolo schermo. “Sono stati mesi pesanti, un anno da dimenticare, ma adesso sto bene”, ha detto in un’intervista a TvBlog.”Manca solo l’ultima tac, le terapie sono terminate”. dopo i mesi durissimi del ciclo terapico, ora il male sembra ... Leggi su tpi (Di lunedì 6 marzo 2023) “Sto bene. Esco, giro, guido, mangio. Faccio una vita al 90% normale. La normalità perfetta tuttavia la riconquisterò quando ricomincerò a lavorare. I miei programmi nessuno me li ha tenuti da parte”.una lunga e difficile battaglia, fortunatamente vinta, contro unsta meglio e non vede l’ora diin tv. Il popolare conduttore era apparso lo scorso gennaio nel salotto di Verissimo per raccontare delle cure contro un linfoma alla milza che lo ha costretto a un anno di assenza dal piccolo schermo. “Sono stati mesi pesanti, un anno da dimenticare, ma adesso sto bene”, ha detto in un’intervista a TvBlog.”l’ultima tac, le terapie sono terminate”.i mesi durissimi del ciclo terapico, ora il male sembra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ilsuperbo89 : Sempre molto sincero e lucido #Magalli.Fossi in Piersilvio gli darei il nuovo #Gfvip.Sarebbe una cosa talmente spia… - repubblica : Giancarlo Magalli, dopo la paura il ritorno in tv: 'Spero nella Rai ma non riufiuterei Mediaset' [a cura della reda… - infoitcultura : Giancarlo Magalli parla dopo il tumore: “Nessuna proposta dalla Rai, i miei programmi ad altri” - infoitcultura : Giancarlo Magalli e il tumore: «Ora sto bene, ma è stata dura. Manca solo l'ultimo esame» - infoitcultura : Giancarlo Magalli, dopo la paura il ritorno in tv: 'Spero nella Rai ma non riufiuterei Mediaset' -