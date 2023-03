Giancarlo Magalli: “Il linfoma alla milza pare sia guarito, serve la conferma definitiva. La gente mi guardava con occhi sbarrati, avevo perso 24kg… Poi tutto passa” (Di lunedì 6 marzo 2023) È una lunga intervista quella con la quale Giancarlo Magalli dà una buona notizia: “Manca solo l’ultima tac, le terapie sono terminate. Sono stati mesi pesanti, un anno da dimenticare, ma adesso sto bene. Siamo alla fine di questa esperienza, serve solo la conferma definitiva”, spiega il conduttore a TvBlog riguardo al linfoma alla milza del quale ha parlato pubblicamente per la prima volta a Verissimo, il mese scorso. Un racconto difficile, nel quale però Magalli non si risparmia: “Venni trasferito in ospedale in ambulanza, il ricovero è stato abbastanza impegnativo. Mi hanno dato farmaci forti che mi hanno buttato molto giù. Certe sensazioni non le avevo mai provate in vita mia. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) È una lunga intervista quella con la qualedà una buona notizia: “Manca solo l’ultima tac, le terapie sono terminate. Sono stati mesi pesanti, un anno da dimenticare, ma adesso sto bene. Siamofine di questa esperienza,solo la”, spiega il conduttore a TvBlog riguardo aldel quale ha parlato pubblicamente per la prima volta a Verissimo, il mese scorso. Un racconto difficile, nel quale perònon si risparmia: “Venni trasferito in ospedale in ambulanza, il ricovero è stato abbastanza impegnativo. Mi hanno dato farmaci forti che mi hanno buttato molto giù. Certe sensazioni non lemai provate in vita mia. ...

