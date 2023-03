Giancarlo Magalli e il tumore: «Ora sto bene, ma è stata dura. Manca solo l’ultimo esame» (Di lunedì 6 marzo 2023) Giancarlo Magalli sta meglio, le terapie contro il linfoma hanno dato buoni risultati, e il male sembra regredito. Il popolare conduttore tv, per anni alla guida de I fatti vostri su RaiDue, lo scorso 22 gennaio è tornato in tv, nel salotto Mediaset di Verissimo, dove ha raccontato della sua lotta contro il tumore alla milza, che lo ha provato fisicamente e psicologicamente. Terapia molto dura Dopo i mesi durissimi del ciclo terapico, Magalli è tornato a raccontarsi in un’intervista a Tv Blog, dove si è detto ottimista sull’esito delle cure. «Manca solo l’ultima tac, le terapie sono terminate. Sono stati mesi pesanti, un anno da dimenticare, ma adesso sto bene. Siamo alla fine di questa esperienza, serve solo la conferma definitiva» ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 6 marzo 2023)sta meglio, le terapie contro il linfoma hanno dato buoni risultati, e il male sembra regredito. Il popolare conduttore tv, per anni alla guida de I fatti vostri su RaiDue, lo scorso 22 gennaio è tornato in tv, nel salotto Mediaset di Verissimo, dove ha raccontato della sua lotta contro ilalla milza, che lo ha provato fisicamente e psicologicamente. Terapia moltoDopo i mesi durissimi del ciclo terapico,è tornato a raccontarsi in un’intervista a Tv Blog, dove si è detto ottimista sull’esito delle cure. «l’ultima tac, le terapie sono terminate. Sono stati mesi pesanti, un anno da dimenticare, ma adesso sto. Siamo alla fine di questa esperienza, servela conferma definitiva» ...

