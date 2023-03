Giacomo Urtis a Belve racconta l’amore con un uomo molto famoso: “Ero ricambiato” (Di lunedì 6 marzo 2023) Francesca Fagnani domani sera tornerà con Belve e tra gli ospiti della terza puntata ci sarà anche Giacomo Urtis. Il famoso chirurgo estetico ha parlato del suo amore con un uomo molto conosciuto (in realtà pare abbia avuto flirt con diversi uomini famosi), Fabrizio Corona. Urtis ha detto che il suo amore era ricambiato ed ha fatto intendere che c’è stato qualcosa anche di fisico con l’ex re dei paparazzi. “Un giorno in aeroporto ad Alghero ho visto un virile braccio tatuato ed era quello di Fabrizio Corona. Se ero innamorato? Sicuramente ero invaghito. Se è stato un amore ricambiato? Ti dirò di sì. Amicizia o amore? Un ibrido direi. Se ero in competizione con Nina Moric e Belen? Quello che c’era tra me e Fabrizio era una cosa a parte. ... Leggi su biccy (Di lunedì 6 marzo 2023) Francesca Fagnani domani sera tornerà cone tra gli ospiti della terza puntata ci sarà anche. Ilchirurgo estetico ha parlato del suo amore con unconosciuto (in realtà pare abbia avuto flirt con diversi uomini famosi), Fabrizio Corona.ha detto che il suo amore eraed ha fatto intendere che c’è stato qualcosa anche di fisico con l’ex re dei paparazzi. “Un giorno in aeroporto ad Alghero ho visto un virile braccio tatuato ed era quello di Fabrizio Corona. Se ero innamorato? Sicuramente ero invaghito. Se è stato un amore? Ti dirò di sì. Amicizia o amore? Un ibrido direi. Se ero in competizione con Nina Moric e Belen? Quello che c’era tra me e Fabrizio era una cosa a parte. ...

