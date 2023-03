Giacomo Urtis a Belve, la relazione intima con Fabrizio Corona (VIDEO) (Di lunedì 6 marzo 2023) Martedì 7 febbraio 2023 appuntamento con la terza puntata di Belve su Rai2. Gli ospiti di Francesca Fagnani saranno Al Bano, Bianca Balti e Giacomo Urtis. Ad un giorno dalla messa in onda della nuova puntata, sono uscite le prime anticipazioni sulle graffianti interviste. In una clip d'anteprima diffusa sui social network del secondo canale della Tv di stato si può vedere un estratto dell'intervista di Urtis a Belve, in cui parla a cuore aperto della relazione con Fabrizio Corona. Lo scorso anno aveva fatto chiacchierare una rivelazione lanciata sull'ex re dei paparazzi durante la partecipazione di Giacomo al Grande Fratello Vip. In quell'occasione, il chirurgo raccontò di una storia di letto e di un rapporto speciale che va oltre la ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 6 marzo 2023) Martedì 7 febbraio 2023 appuntamento con la terza puntata disu Rai2. Gli ospiti di Francesca Fagnani saranno Al Bano, Bianca Balti e. Ad un giorno dalla messa in onda della nuova puntata, sono uscite le prime anticipazioni sulle graffianti interviste. In una clip d'anteprima diffusa sui social network del secondo canale della Tv di stato si può vedere un estratto dell'intervista di, in cui parla a cuore aperto dellacon. Lo scorso anno aveva fatto chiacchierare una rivelazione lanciata sull'ex re dei paparazzi durante la partecipazione dial Grande Fratello Vip. In quell'occasione, il chirurgo raccontò di una storia di letto e di un rapporto speciale che va oltre la ...

