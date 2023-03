GFVIp, Antonella Fiordelisi ha avuto un flirt con un calciatore dell’Inter: la rivelazione (Di lunedì 6 marzo 2023) Ieri sera è andato in onda uno degli appuntamenti più amati nella casa del GFVIp ovvero il GF Game Night. Presentato da Alberto De Pisis, Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria, questo format era un appuntamento fisso del giovedì sera successivamente cancellato per la diretta con Alfonso Signorini. Antonella Fiordelisi, durante il gioco, ha fatto delle L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Ieri sera è andato in onda uno degli appuntamenti più amati nella casa delovvero il GF Game Night. Presentato da Alberto De Pisis, Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria, questo format era un appuntamento fisso del giovedì sera successivamente cancellato per la diretta con Alfonso Signorini., durante il gioco, ha fatto delle L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : ?? Non Antonella che lancia la bomba ?? #GFGameNight #GFVIP - GrandeFratello : Dopo giorni particolarmente turbolenti, questa sera Antonella incontrerà qualcuno che ha qualcosa di importante da… - GrandeFratello : Edoardo ad Antonella: “Abbiamo tutto il tempo del mondo per recuperare questa storia” #GFVIP - alberto41114010 : donalisi minacciando di cacciare Nikita se edoardo viene cacciato. Ragazzine traditrici di 10 anni innamorate di Ed… - peter78150525 : RT @Giusepp73939819: La paura negli occhi di #antonella, quel gesto con le mani in faccia, #DONNALISI mi dispiace che ancora ora riuscite a… -