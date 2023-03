Gf Vip, una ex concorrente rivela: «Quattro vipponi hanno usato un telefono in casa». Ecco chi sono (Di lunedì 6 marzo 2023) Continunano le polemiche legate al Grande Fratello Vip. Dopo la sfuriata di Berlusconi per il livello di trash e maleducazione raggiunto che potrebbe portare anche alla squalifica di alcuni concorrenti, Dana Saber, ex concorrente del programma, lancia una nuova miccia e rivela altre irregolarità. Lo sfogo di Dana La modella nata in Marocco ma cresciuta in Italia non è più tornata in studio dopo la sua eliminazione, ma a distanza di mesi ha voluto dire la sua. In una diretta Instagram si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha detto che più di un concorrente ha avuto contatti con l’esterno: «Quando sono entrata Patrizia mi ha detto: “Io sono sempre stanca”. Stanca? Ma cosa? Dormiva sempre nella suite più f**a, con pure il telefono. Wilma lo stesso, Antonino anche…e anche Milena. ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 6 marzo 2023) Continunano le polemiche legate al Grande Fratello Vip. Dopo la sfuriata di Berlusconi per il livello di trash e maleducazione raggiunto che potrebbe portare anche alla squalifica di alcuni concorrenti, Dana Saber, exdel programma, lancia una nuova miccia ealtre irregolarità. Lo sfogo di Dana La modella nata in Marocco ma cresciuta in Italia non è più tornata in studio dopo la sua eliminazione, ma a distanza di mesi ha voluto dire la sua. In una diretta Instagram si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha detto che più di unha avuto contatti con l’esterno: «Quandoentrata Patrizia mi ha detto: “Iosempre stanca”. Stanca? Ma cosa? Dormiva sempre nella suite più f**a, con pure il. Wilma lo stesso, Antonino anche…e anche Milena. ...

