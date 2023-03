GF Vip spoiler 6 marzo | finalmente sorpresa per Nikita | fan in estasi | che succederà?

(Di lunedì 6 marzo 2023) Nel corso della puntata odierna di Mattino 5, al termine della messa in onda, Federica Panicucci ha fatto, come di consueto, glidella puntata di questa sera del GF Vip, 6. In tale occasione sarà eletto il primo finalista, ma non solo. La conduttrice, infatti, ha rivelato anche altre cose, che sicuramente faranno L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : A Mattino 5 primi spoiler sul GF VIP 7, 6 Marzo: sorpresa per Nikita Pelizon - tuttopuntotv : A Mattino 5 primi spoiler sul GF VIP 7, 6 Marzo: sorpresa per Nikita Pelizon #gfvip #gfvip7 #nikiters #incorvassi… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, tutta la verità sul 'Van-gate'. Lo spoiler - tuttopuntotv : Coppia nata al GF Vip ospite a Verissimo: ecco di chi si tratta e anticipazioni #verissimo #gfvip -

UnoÈ sempre bellissima. Aurora Ramazzotti, come è cambiata durante la gravidanza. Quando si rimane incinta si può solo immaginare quanto la gravidanza potrà influire sul corpo e sulla mente.Accanto a quello di Valeria Marini che pare sia saltato per lodi Davide Maggio, circolano quelli di alcuni noti ed apprezzati ex concorrenti del Grande Fratellocome Pierpaolo Pretelli, ...Ecco cosa ha chiesto al pubblico in studio Gf, Daniele Dal Moro sbotta contro Oriana Marzoli: '... ammesso al serale, ndr) rimanendo così in casetta' si legge tra gliTV dell'attesa ultima ...

GF Vip, anticipazioni e sondaggi di lunedì 6 marzo 2023: nomination, televoto, finalisti e chi viene Canale Dieci

Non è più disponibile sul sito di Mediaset Play la puntata del Grande Fratello VIP 7 di giovedì 2 marzo . Che cosa sta succedendoIsola dei famosi 2023, ecco chi sbarcherà in Honduras non appena le luci della casa del Grande Fratello Vip si spegneranno definitivamente.