GF Vip | Signorini attacca i concorrenti | «Superato il limite | espulsione immediata per chi sbaglia»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : Signorini ha attaccato le fandom pilotate ad arte. Ma la deriva social-tossica del #GFVip è cominciata da anni. Scr… - Moixus1970 : RT @fanpage: #GfVip, Alfonso Signorini è una furia:'Abbiamo superato il limite' - leggoit : GF Vip, Signorini contro i vipponi dopo le polemiche: «Superato il limite, espulsione immediata per chi sbaglia». A… - fanpage : #GfVip, Alfonso Signorini è una furia:'Abbiamo superato il limite' - watanabe1Q84 : Quindi al prossimo GF Vip avremo il padre di Donnamaria, la madre di Tavassi, la madre di Onestini, a mio cugino ch… -

Alfonsoapre la puntata di 'Grande Fratello' dichiarando subito che il televoto sancirà il primo finalista di questa edizione. La reprimenda per il comportamento dei'La scorsa puntata è ...Pesanti accuse sono arrivate al reality condotto da Alfonso, dall'ex vippona Dana Saber . La modella, nata in Marocco ma cresciuta in Italia, è ...davvero un cellulare al Grande Fratello...Al termine della clip si sente Alfonsodire: "La stupidità, l'ignoranza, la volgarità, ...ha sostenuto come l'ex coinquilino abbia ricevuto un trattamento di favore al Grande Fratello7: "...

Gf Vip, Pier Silvio Berlusconi furioso: stop punitivo alla replica del reality su La5: il motivo (e la reazion ilgazzettino.it

Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 6 marzo, Alfonso Signorini ha spiegato che ci saranno provvedimenti durissimi se non si ...Durante il trentanovesimo appuntamento, Alfonso Signorini, insieme alle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, affronterà tante sorprese, confronti e un annuncio importante. Una sorpresa arrive ...